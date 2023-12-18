Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве сообщили, что украинские войска потеряли на запорожском направлении за сутки до 30 военнослужащих

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Новопокровки в Запорожской области. Всего украинские войска потеряли на запорожском направлении за сутки до 30 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопокровка Запорожской области. Кроме того, нанесли огневое поражения скоплениям живой силы 33-й, 65-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Жеребянки и Нестерянка Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что потери противника на этом направлении составили до 30 военнослужащих, 2 автомобиля. Также ВСУ потеряли гаубицу Д-30.