Минобороны России заявило об отражении контратак ВСУ на купянском направлении

В ведомстве уточнили, что ранее после разведки местности, в том числе с воздуха с использованием БПЛА, были получены данные о перемещении вооруженных групп противника

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелковых подразделений западной группировки ВС РФ на купянском направлении отразили несколько атак штурмовых групп ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Мотострелковые подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на данном направлении при поддержке огня артиллерии отразили несколько атак ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее после разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов, были получены данные о перемещении вооруженных групп ВСУ.

"Противник хоть и имеет преимущество в высоте, однако ему это не помогает. У нас очень грамотно выстроенная система разведки, в том числе и технической. Любое передвижение вскрывается и наносится огневое поражение. Недавно уничтожили танк Т-64, который выкатывался на поддержку своей пехоте, сначала "разули", потом скорректировали огонь артиллерии на уничтожение", - сказал командир мотострелкового взвода с позывным Леший, его цитирует Минобороны РФ.