МО РФ заявило об отражении 10 контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что общие потери противника составили свыше 60 военнослужащих

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" отразили 10 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции на купянском направлении. В ходе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили 10 контратак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад при поддержке бронетехники в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки", - сказал Зыбинский.

По его словам, общие потери противника составили свыше 60 военнослужащих. Также были уничтожены один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и два миномета.