В Минобороны России сообщили об уничтожении САУ "Гиацинт-С" опорного пункта и техники ВСУ

В ведомстве отметили, что скорость боевой работы достигается за счет слаженности расчетов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Дается цель, выставляется прицел, угломер, досылается снаряд, происходит выстрел по команде или по плановой цели. Основные цели - это техника, танки, артиллерия, опорные пункты противника. На днях поразили опорный пункт противника и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab. Расчеты все очень слаженные", - сказал старший наводчик САУ "Гиацинт-С" с позывным Волына, его цитирует Минобороны РФ.

Уточняется, что скорость боевой работы достигается за счет слаженности расчетов. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

"Минимальным количеством выстрелов бойцы успешно подавляют огневые точки боевиков, скопление их техники, укрепрайоны, опорные пункты, склады с боеприпасами. Артиллеристы получают координаты от разведчиков и расчетов БПЛА, тут же покидают укрытия и прибывают на позиции, чтобы открыть огонь по противнику". - отметили в военном ведомстве.

