МО РФ заявило, что расчет гаубицы "Акация" уничтожил огневые средства ВСУ в ходе артдуэли

В ведомстве отметили, что успешное поражение цели было зафиксировано оператором российского БПЛА

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3М "Акация" уничтожил огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе артиллерийской дуэли на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении операторы комплекса артиллерийской разведки "Аистенок" группировки войск "Центр" обнаружили огневые средства ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии. В кратчайшие сроки после получения целеуказания личный состав самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3М "Акация" с огневой позиции нанес удар, уничтожив орудие и расчет противника. Успешное поражение цели было зафиксировано оператором российского беспилотного летательного аппарата", - сообщили в ведомстве с уточнением, что поражение ВСУ было нанесено в ходе артиллерийской дуэли.

Как уточнили в Минобороны, подобная боевая работа схожа с дуэлью вслепую, когда орудия противника может быть не доступно визуально. Место нахождения орудия фиксируется только радиолокационным комплексом "Аистенок".

"Мне дают координаты цели, я их обсчитываю и передаю на орудие. Орудие наводится и поражает цель. Главное установки правильно обсчитать - учитывается настрел орудия, метеорологические условия, давление, направление и скорость ветра. Все просчитывается, даются установки и делается выстрел", - цитируют в ведомстве заместителя командира батареи с позывным "Астат".