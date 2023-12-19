МО РФ сообщило об уничтожении около 140 военнослужащих ВСУ ставропольскими десантниками

В ведомстве отметили, что украинские военные постоянно перемещаются и проводят ротации ночью

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Один из расчетов ударных беспилотников ставропольских десантников за два месяца уничтожил около 140 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на оператора расчета с позывным Санта.

"Как только мы находим цели, тут же запускаем две "птицы". Первая с боеприпасом для сброса, чтобы разобрать блиндаж, вторая тоже взлетает с нагрузкой. Это делается для того, чтобы если из блиндажа выбежит пехота, то сразу ее "отработать". Только за последние два месяца наш расчет уничтожил около 140 украинских боевиков и 230-240 ранил", - сказал Санта, его слова приводит военное ведомство.

Он уточнил, что в ночное время ВСУ постоянно устраивают вылазки, перемещаются, проводят ротации, днем они этого не делают. Если видят БПЛА ВС РФ в небе, то сразу начинают разбегаться.

"А ночью они, наверное, более уверенно себя чувствуют. Но мы и к этому приспособились и на ночных полетах теперь действуем гораздо эффективнее. Потому что ночью лучше видно тепло издалека. Поэтому и в темное время суток мы им не даем спокойно перемещаться, а методично их уничтожаем", - отметил Санта.