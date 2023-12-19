Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 150 неразорвавшихся боеприпасов в зоне СВО

В ведомстве отметили, что инженерное подразделение ликвидировало обезвреженную вблизи линии боевого соприкосновения направленную осколочную противопехотную мину МОН-100, которую обстоятельства не позволили подорвать на месте

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Инженерно-саперное подразделение Южной группировки войск за неделю уничтожило свыше 150 неразорвавшихся и обезвреженных боеприпасов на артемовском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России показало кадры работы саперов. "Саперным подразделением только за прошедшую неделю на артемовском направлении было уничтожено более 150 боеприпасов, среди которых неразорвавшиеся минометные мины, противопехотные и противотанковые мины, а также артиллерийские снаряды", - говорится в сообщении.

Для подрыва саперы подготовили траншею, куда поместили боеприпасы с накладными зарядами. "Для предотвращения разлета осколков была сделана небольшая насыпь. После этого боеприпасы были уничтожены методом подрыва", - отметили в оборонном ведомстве.

В частности, инженерное подразделение уничтожило обезвреженную вблизи линии боевого соприкосновения направленную осколочную противопехотную мину МОН-100, которую обстоятельства не позволили подорвать на месте. Также ликвидировали снаряженный и не отстрелянный снаряд от РСЗО "Град" с элементами коррозии и повреждением корпуса.

