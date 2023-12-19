МО заявило, что САУ "Акация" Западной группировки ВС РФ уничтожила опорный пункт ВСУ

В ведомстве отметили, что артиллеристы в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе Вооруженных сил Украины в зоне СВО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы "Акация" Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожил опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли новый опорный пункт ВСУ и передали координаты цели на командный пункт. После получения цели расчет самоходной артиллерийской установки "Акация" выехал на огневую позицию для выполнения огневой задачи. В это время операторы БПЛА корректировали направление удара. По уточненным координатам расчет "Акации" быстро и точно отработал по вскрытому разведкой опорному пункту ВСУ, в котором находились бронетехника и живая сила противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллеристы в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

"На счету батареи несколько сотен пораженных целей. Силы противника на исходе. Плотность ответного вражеского огня на этом участке фронта заметно снизилась. ВСУ все еще огрызаются, но вести полноценную артиллерийскую дуэль уже не способны", - сказал наводчик САУ "Акация" с позывным Байкал.

Отмечается, что после проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневой позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.