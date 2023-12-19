Минобороны РФ сообщило об отражении атак штурмовых групп ВСУ в районе Марьинки

Общие потери Вооруженных сил Украины за сутки на донецком направлении составили до 180 военных

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили три атаки украинских штурмовых групп в районе Марьинки Донецкой Народной Республики. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении составили до 180 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 180 военнослужащих, 3 бронетранспортера и 4 автомобиля", - проинформировали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", 2 орудия Д-20, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30.