Минобороны РФ рассказало об отражении на краснолиманском направлении атак ВСУ

По данным ведомства, общие потери противника составили до 185 военнослужащих

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Петровского и Червоной Дибровы на краснолиманском направлении. Противник потерял до 185 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника составили "до 185 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля".