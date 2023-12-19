Минобороны РФ заявило о нанесении поражения бригаде ВСУ в районе Новомихайловки

По данным ведомства, противник потерял до 100 военнослужащих

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские войска на южнодонецком направлении в течение суток отразили атаку и нанесли огневое поражение бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки в ДНР. Противник потерял до 100 военнослужащих, заявили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что потери противника составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица "Мста-С" и орудие Д-20.