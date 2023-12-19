В Минобороны РФ заявили об отражении атак ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки российских войск за минувшие сутки отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке огня артиллерии отражено восемь атак 14-й, 60-й, а также нанесено поражение подразделениям 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б".