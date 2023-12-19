В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве рассказали, что потери ВСУ составили до 80 военнослужащих

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на запорожском направлении до 80 военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, при поддержке артиллерии отражена атака штурмовых групп 14-й бригады Нацгвардии Украины и нанесено огневое поражение живой силе 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и 2 автомобиля", - сообщили там.