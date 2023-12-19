Система ПВО РФ за сутки сбила шесть украинских БПЛА в зоне СВО

По данным Минобороны России, беспилотники сбили в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка и Нестерянка

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Корсунка, Раденск, Новая Маячка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

В военном ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 553 самолета, 259 вертолетов, 9 867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 177 танков и других боевых бронированных машин, 1 189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 453 единицы специальной военной автомобильной техники.