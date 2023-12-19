Шойгу: свыше 270 полевых ремонтных цехов ключевых предприятий ОПК создано в зоне СВО

По словам министра обороны РФ, темпы ремонта и возвращения в боевой состав техники увеличились в два с половиной раза

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Производственные возможности ремонтных воинских частей и подразделений увеличены в полтора раза, для самых сложных работ в зоне спецоперации создано свыше 270 полевых ремонтных цехов ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Созданные по решению Верховного главнокомандующего координационные центры взяли на себя контроль исполнения гособоронзаказа, выстроили современную и результативную систему. В полтора раза увеличены производственные возможности ремонтных воинских частей и подразделений. Для наиболее сложных работ в зоне спецоперации создано свыше 270-ти полевых ремонтных цехов ключевых предприятий ОПК. В результате темпы ремонта и возвращения в боевой состав техники увеличились в два с половиной раза", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.