Шойгу: в России создано девять центров реабилитации раненых участников СВО

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Девять центров реабилитации участников специальной военной операции (СВО) созданы в РФ, в которых раненые приобретают новые военные и гражданские специальности. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Выстроена эффективная система реабилитации в госпиталях и санаторно-курортных организациях. На сегодня создано девять центров реабилитации, в которых раненые, после протезирования, приобретают новые военные и гражданские специальности. Из них 75% трудоустраиваются в военные комиссариаты, вузы и другие организации Министерства обороны", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.