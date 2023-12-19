Шойгу: более 270 участников СВО удостоены звания Героя РФ

По словам министра обороны, военно-политические органы вносят весомый вклад в обеспечение готовности к выполнению боевых задач

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Звания Героя Российской Федерации удостоены свыше 272 военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), 320 тыс. получили государственные награды. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Российские военнослужащие и добровольцы в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Мужественно действуют танкисты, мотострелки, десантники, морские пехотинцы, летчики и артиллеристы. 320 тыс. человек получили государственные награды. 272 удостоены звания Героя Российской Федерации", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

По его оценке, весомый вклад в обеспечение готовности к выполнению боевых задач вносят военно-политические органы. "Офицеры-замполиты находятся в боевых порядках, разъясняют военнослужащим цели и задачи спецоперации, вселяют в них веру в победу. Их работа и патриотизм обеспечивают высокий боевой дух наших бойцов", - отметил Шойгу.