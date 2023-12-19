Российские войска готовы реагировать на действия любого современного противника

По словам министра обороны, боевой опыт за время СВО получили более 650 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спецоперация России на Украине, в ходе которой боевой опыт получили более 650 тыс. российских военных, показал готовность Вооруженных сил (ВС) России к реагированию на действия любого современного противника. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В целом опыт спецоперации показал, что Вооруженные силы России способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника. Боевой опыт получили более 650 тыс. военнослужащих", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что на сегодняшний день российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, "имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях".