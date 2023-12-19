Шойгу сообщил, что сотни складов с боеприпасами, ремонтных цехов ВСУ поражены в ходе СВО

По словам министра обороны РФ, "в тыловых центрах подготовки и формирования резервов уничтожены тысячи украинских боевиков, националистов и иностранных наемников"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили сотни складов с боеприпасами, цехов по производству и ремонту военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стратегической и оперативной глубине фронта противника. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В стратегической и оперативной глубине поражены сотни складов с боеприпасами, станций выгрузки вооружения и техники, цехов предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику. В тыловых центрах подготовки и формирования резервов уничтожены тысячи украинских боевиков, националистов и иностранных наемников", - сказал Шойгу.