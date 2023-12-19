Шойгу: планы по строительству объектов для ВС РФ в 2023 году выполнили в полном объеме

За год построили более тысячи зданий и сооружений парковой и казарменно-жилищной зон, сказал министр обороны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Все планы по военно-строительному комплексу были выполнены в 2023 году, построено более 2 700 зданий и сооружений. Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для размещения ракетных комплексов "Сармат", "Авангард" и "Ярс" построено 592 высокотехнологичных объекта. Ускоренными темпами создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу также отметил, что в Североморске завершилось строительство энергоцентра для обеспечения объектов Северного флота, а в основном пункте базирования Каспийской флотилии была построена полноценная военно-морская база. Также была завершена реконструкция объектов аэродромов Балтимор, Липецк и Чкаловский для приема всех современных образцов авиационной техники.

По словам министра обороны, в рамках обустройства военных городков в 2023 году было построено более тысячи зданий и сооружений парковой и казарменно-жилищной зон.

Шойгу также отметил, что в ближайшие три месяца в регионах России завершится строительство девяти новых современных военных госпиталей. Он также добавил, что в текущем году был введен в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус медицинского факультета Псковского государственного университета, где начали обучение 850 будущих врачей в интересах Вооруженных сил РФ.