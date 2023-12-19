Строительство девяти военных госпиталей в РФ завершат в ближайшие три месяца

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Cтроительство девяти новых современных военных госпиталей в регионах России завершится в ближайшие три месяца. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В ближайшие три месяца будет завершено строительство девяти новых современных военных госпиталей в регионах России", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу также отметил, что в текущем году был введен в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус медицинского факультета Псковского государственного университета, где начали обучение 850 будущих врачей, в том числе в интересах Вооруженных сил РФ.