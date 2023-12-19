Шойгу: сухопутные войска за 2023 год получили 1,5 тыс. новых и модернизированных танков

Также в состав войск вошли 2 518 БМП и бронетранспортеров, заявил министр обороны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сухопутные войска РФ за год получили более 1,5 тыс. новых модернизированных танков, а также более 2,5 тыс. бронетранспортеров и боевых бронированных машин, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В Сухопутные войска поставлено 1 530 новых и модернизированных танков, 2 518 БМП и бронетранспортеров", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу отметил, что в состав Военно-морского флота был принят атомный подводный крейсер "Император Александр III" проекта "Борей-А", несущий ракеты "Булава".

По словам министра, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ за год получили 237 самолетов и вертолетов, 86 единиц зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций. Поступление новых учебно-боевых самолетов, добавил Шойгу, позволило увеличить налет курсантов на 20%. Также, рассказал министр, завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М в авиационные стратегические ядерные силы.