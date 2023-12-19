Шойгу: жилищные субсидии в размере свыше 73 млрд рублей предоставлены военнослужащим в РФ

По словам министра обороны, для 56 тыс. семей решены жилищные условия

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Военнослужащим Вооруженных сил (ВС) РФ в 2023 году предоставлены жилищные субсидии на покупку и строительство жилья в размере более 73 млрд рублей. Для 56 тыс. семей решены жилищные условия, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Жилищные условия решены для 56 тыс. семей военнослужащих, а 100 тыс. человек получают компенсацию за поднаем жилья. Военнослужащим в этом году предоставлены жилищные субсидии на покупку и строительство жилья в размере более 73 млрд рублей", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.