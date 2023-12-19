Шойгу заявил о высокой готовности ТОФ к отражению агрессии вероятного противника

Глава Минобороны России также добавил, что к внезапной проверке боевой готовности привлекалось более 25 тыс. военнослужащих, около 90 самолетов и вертолетов, а также порядка 160 кораблей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Соединения Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках проведенной в этом году внезапной проверки показали высокую готовность отразить нападение вероятного противника с моря. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В этом году проведена внезапная проверка боевой готовности Тихоокеанского флота. К ней привлекалось более 25 тыс. военнослужащих, около 90 самолетов и вертолетов, порядка 160 кораблей. Тихоокеанский флот показал высокую готовность к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений", - сообщил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу добавил, что стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения.