Российская армия - самая боеспособная в мире. Шойгу рассказал об итогах года и ходе СВО

Российская армия сейчас - самая боеспособная в мире, а российская военная техника в ходе специальной военной операции показала свое превосходство над западной. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства.

Министр подвел промежуточные итоги спецоперации, рассказал о потерях Киева, превысивших 383 тыс. человек убитыми и ранеными, и обозначил приоритеты военного ведомства на следующий год - в первую очередь продолжать операцию "до полного выполнения задач".

ТАСС собрал основные тезисы Шойгу.

О превосходстве российской армии

"Вооруженные силы России способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника. Боевой опыт получили более 650 тыс. военнослужащих. На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях".

"Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО".

"Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше чем страны НАТО".

Об итогах специальной военной операции

Российские войска освободили территорию в пять раз больше, чем занимали Донецкая и Луганская народные республики до начала специальной военной операции. В состав РФ вошли четыре региона площадью более 83 тыс. кв. км с населением около 5 млн человек.

Азовское море стало внутренним морем России, появился сухопутный коридор в Крым, восстановлено железнодорожное сообщение с Донбассом.

О потерях Киева

Вооруженные силы Украины в ходе так называемого контрнаступления так и не преодолели "тактическую зону обороны" российских войск и понесли колоссальные потери.

Они потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными, 121 самолет и 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, и 2 348 бронемашин, в том числе 50 Bradley: "Видимо, поэтому мы до сих пор не видим на поле боя американские Abrams".

Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек, 14 тыс. танков и бронемашин, 8,5 тыс. орудий и реактивных систем залпового огня, более 800 самолетов и вертолетов.

Иностранные наемники, которые воюют на стороне Киева, "по большей части ликвидированы": "Уничтожено свыше 5,8 тыс. боевиков". "На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость. Возмездие настигнет каждого".

О западной поддержке Киева

Украина получила от внешних спонсоров $203 млрд - на $30 млрд больше, чем ее ВВП. "Фактически это страна-банкрот, так как значительная часть этих средств - кредиты, подлежащие возврату".

О военной помощи Украине заявили 54 страны, но реально вооружение и технику поставляют 15. Всего Киев получил 5,22 тыс. танков и бронемашин, свыше 3 тыс. артиллерийских систем, 23 тыс. беспилотников и 115 самолетов и вертолетов.

Военнослужащие НАТО непосредственно управляют на Украине комплексами ПВО, системами залпового огня и оперативно-тактическими ракетными комплексами. Они готовят военные операции и обучают украинских солдат. Кроме того, в интересах Киева работают 410 спутников стран НАТО.

О перевооружении российской армии

Приняты "беспрецедентные шаги по перевооружению армии и флота, а также социальной поддержке военнослужащих". Российские оборонные предприятия перешли на круглосуточный режим работы и вчетверо нарастили свои мощности.

С февраля 2022 года выпуск танков вырос в 5,6 раза, бронемашин - в 3,5-3,6 раза, беспилотников - в 16,8 раза, а артиллерийских боеприпасов - в 17,5.

Оборонная промышленность модернизировала свыше 100 образцов вооружения и техники, а также в кратчайшие сроки создает новые: "Вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5-8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны".

Сухопутные войска получили 1,53 тыс. новых и модернизированных танков, более 2,5 тыс. боевых машин пехоты и бронетранспортеров, Воздушно-космические силы - 237 самолетов и вертолетов, ВМФ России - 8 кораблей, 4 многоцелевые подводные лодки, а также стратегическую атомную субмарину.

О фортификации

Российские военные решили масштабные фортификационные задачи. Вдоль линии боевого соприкосновения, в частности, создано 7 тыс. км минных полей: "На сегодня глубина минирования составляет до 600 м".

Об уроках спецоперации

Российские военные серьезно изменили тактику общевойскового боя, создав штурмовые подразделения и подразделения беспилотной авиации, а также "пересмотрели подходы" к формированию резервов: "В результате в каждой армии имеется свой резервный полк".

Кроме того, российские военные "начали применять системы ПВО комплексно" и успешно пользуются высокоточным оружием.

О военной медицине

Российские военные медики достигли больших результатов - более 98% раненых выздоравливают. Смертность в госпиталях составляет менее 0,5% и продолжает снижаться: "Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины".

О героизме военных

320 тыс. участников специальной военной операции получили государственные награды, 272 удостоены звания Героя России.

О притоке добровольцев

Более 1,5 тыс. человек ежедневно подают заявления о приеме на военную службу, с начала года набрано около 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев. "В 7 раз увеличилось количество иностранных добровольцев".

О социальном обеспечении военных

Участники специальной военной операции получают от 210 тыс. рублей в месяц и больше в зависимости от должности и выполнения боевых задач. "Все положенные выплаты производятся в установленные сроки. Вопрос выплат держится на особом контроле, и в случае выявления каких-либо отклонений меры принимаются незамедлительно".

На обеспечение участников спецоперации жильем выделили 40 млрд рублей.

Удостоверения ветеранов боевых действий получили уже 458 тыс. человек. Все бойцы, "привлеченные для содействия вооруженным силам", в том числе из частных военных компаний, своевременно получают ветеранские удостоверения: "Только за последний месяц выдано 50 тыс. таких удостоверений".

О комплектовании армии

"Все планы по комплектованию армии и флота <...> выполнены в полном объеме". Их численность доведена до 1,15 млн военнослужащих, сформированы две общевойсковые армии и смешанный авиационный корпус, 50 соединений и воинских частей.

"Соразмерно внешним угрозам численность вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн военнослужащих".

О Сирии и Карабахе

"Российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе". Они должны обеспечить стабильность в этих регионах и в следующем году.

О приоритетах на 2024 год

"Приоритетные задачи на следующий год - продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных верховным главнокомандующим".

В РВСН должны завершиться работы по постановке на боевое дежурство комплекса "Сармат". В состав ВМФ планируется принять 4 подлодки, включая стратегическую "Князь Пожарский", и 11 надводных кораблей.

Кроме того, предполагается увеличить выпуск комплексов "Кинжал" и "Циркон", а поставки ракет и боеприпасов - увеличить в 1,8 раза.

Численность контрактников к концу 2024 года должна возрасти до 745 тыс. человек.