Путин осмотрел образцы передовых российских вооружений на выставке в МО

Главе государства продемонстрировали, в частности, комплекс "Гроза-04" для радиоподавления каналов управления разведдронов и других БПЛА, станции спутниковой связи и дроны-перехватчики российского производства, мобильный минометный комплекс "Карго" для разведгрупп десантно-штурмовых подразделений

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил Министерство обороны страны, где осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии.

На стенде Воздушно-десантных войск главе государства продемонстрировали, в частности, комплекс "Гроза-04" для радиоподавления каналов управления разведдронов и других БПЛА, станции спутниковой связи и дроны-перехватчики российского производства, мобильный минометный комплекс "Карго" для разведгрупп десантно-штурмовых подразделений. Также были представлены "Ланцет" и "Корнет", дрон-ретранслятор, дрон для подавления GPS-сигналов и каналов управления между оператором и БПЛА, средства воздушной разведки "Орлан-10" и "Орлан-30".

В экспозиции был представлен и боевой комплекс "Берег", особенностью которого является оснащенность комплексом РЭБ "Волнорез" для противодействия дронам противника, и роботизированные платформы, основная задача которых - доставка взрывчатых веществ разной мощности.

На стенде Ракетных войск стратегического назначения главе государства продемонстрировали передовые образцы вооружений в арсенале МО РФ. На стенде Военно-морского флота были представлены универсальный морской роботизированный комплекс "Зефир" и беспилотный летательный аппарат "Грифон-17".

Осмотр стендов передовых вооружений российской армии

Кроме этого, президенту показали выполненный целиком на 3D-принтере макет капитанского мостика, который позволяет максимально быстро проводить обучение специалистов.

В экспозиции также были представлены макеты ракетоносцев, атомных подводных лодок, танкеров, десантно-штурмовой катер для выполнения патрульных и противодиверсионных задач.

На стенде Сухопутных войск были представлены основные виды стрелкового вооружения и беспилотные летательные аппараты российского производства, которые предназначены для разведки, доставки боеприпасов и нанесения поражений, средства наблюдения, также закупаемый в войска мотовездеход "Дезерткросс 1000-3" (Desertcross 1000-3), с которым президент уже успел ознакомиться во время посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

На стенде Воздушно-космических сил главе государства продемонстрировали основные средства воздушного поражения различных классов, а также летательные аппараты.

На выставке были представлены снайперские винтовки российского производства и разработанные специально для десантников патроны, образцы полевого обмундирования и средства индивидуальной защиты.

На стенде Главного военно-медицинского управления были показаны передовые разработки, в том числе новые медицинские сумки, укомплектованные с учётом опыта СВО, бронеавтомобиль для срочной эвакуации раненых, оборудованный всем необходимым для оказания первой медицинской помощи, и санитарные автомобили.