Главком ВМФ заявил о боеготовности всех военных флотов России

Николай Евменов отметил, что боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Все российские военные флоты боеготовы, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов журналистам.

"Все флота боеготовы. Это не пустые слова. Боеготовность флотов проверена и контрольными проверками, и проведением учений, и, в первую очередь, применением практического оружия", - сказал главком, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ еще один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения.

Как указал Евменов, 2023 год был для Военно-морского флота насыщенным.

"Провели ряд масштабных учений. Особенно хочу отметить учения в Арктике. Провели учения "Океанский щит" с задействованием нескольких флотов. По приему новой техники: под руководством верховного главнокомандующего приняты два атомных ракетных крейсера - стратегического назначения и с крылатыми ракетами большой дальности", - сказал он.

"Кроме того, в этом году помимо атомных подводных лодок в состав ВМФ вошли дизельные подводные лодки, надводные корабли класса "корвет", малые ракетные корабли, и сейчас готовимся к приему корабля дальней морской зоны, еще одного малого ракетного корабля и кораблей противоминной защиты. Помимо боевых кораблей в состав ВМФ в этом году вошли суда обеспечения", - сказал главком.