В РВСН заявили о продолжении наращивания группировки

Командующий войсками Сергей Каракаев сообщил, что все спланированные на 2023 год мероприятия боевой подготовки выполнены

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в рамках выполнения задач на 2023 год продолжают наращивать группировку, сообщил журналистам командующий войсками Сергей Каракаев.

Он отметил, что РВСН, "выполняя задачи 2023 года, продолжают наращивать группировку". По словам Каракаева, все мероприятия боевой подготовки, спланированные на этот год, выполнены. "Учения и отработка мероприятий высших степеней боеготовности ракетными полками отработана в полном объеме. Таким образом, задачи, поставленные на этот год, в целом выполнены. Доля современных образцов вооружения до конца года составит 88%. Задачи на следующий год поставлены, спланированы все мероприятия. Будем выполнять", - сказал командующий.

"Что касается комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком, то мы завершаем в этом году постановку очередного ракетного полка в Домбаровском ракетном соединении в Оренбургской области", - сказал Каракаев.

"Если касаться новых ракетных комплексов "Ярс" подвижного грунтового базирования, то в этом году поставлен на боевое дежурство полк в Бологовском ракетном соединении. И этим полком мы завершаем перевооружение группировки "Тополь". На сегодняшний день ракетный комплекс "Тополь" - это уже история. Если касаться группировки шахтного базирования, то мы, совершенствуя группировку, увеличили количество заступивших на боевое дежурство ракетных комплексов в Козельском ракетном соединении в Калужской области", - сказал Каракаев.