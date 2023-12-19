Путин вручил медали "Золотая Звезда" девяти Героям РФ

Они проявили себя в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил медали "Золотая Звезда" Героям РФ. Награды из рук главы государства получили девять военнослужащих, проявивших себя в ходе специальной военной операции.

В их числе - подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич, рядовой Евгений Кудинов.

Путин на церемонии награждения отметил, что бойцам приходится действовать в сложной боевой обстановке, но благодаря их настрою Россия добьется всех поставленных целей СВО.

Глава государства поздравил Героев РФ. "Желаю вам, вашим товарищам по оружию и всем нам всего самого доброго, здоровья, успехов, побед", - заключил Путин. Он также поздравил военных с наступающим Новым годом. "Поздравляю, ребята", - сказал президент.