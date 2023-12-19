Чемезов сообщил о десятикратном росте объемов гособоронзаказа с началом СВО

В основном это бронетехника, и, прежде всего, боеприпасы., отметил глава Ростеха

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объем гособоронзаказа (ГОЗ), выполняемый предприятиями Ростеха, с начала спецоперации вырос в 10 раз. Об этом в эфире Первого канала сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

"По сравнению с январем 2022-го, то есть до операции, [гособоронзаказ] вырос, я думаю, что где-то раз в 10. Продолжает расти. В основном это бронетехника, и, прежде всего, боеприпасы. Бронетехника практически вся: и танки, и Т-90, и Т-80, и Т-72 вторая модернизация идет большая", - сообщил он.