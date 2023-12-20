МО РФ: "Ураганы" восточной группировки ВС уничтожили скопление бронетехники ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Восток" отмечают особую проходимость, простоту конструкции и боевую эффективность РСЗО на передовой

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" восточной группировки ВС РФ на южнодонецком направлении уничтожили скопление бронетехники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Недавно работали по скоплению бронированной техники противника. Отработали успешно, все цели были поражены", - рассказал старший наводчик РСЗО "Ураган" с позывным Катыш, его цитирует Минобороны РФ.

Уточняется, что расчеты ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Восток" эффективно уничтожают живую силу и бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении, ежедневно нанося ракетные удары по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ.

Отмечается, что по опыту специальной военной операции РСЗО "Ураган" зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Артиллеристы группировки войск "Восток" отмечают особую проходимость, простоту конструкции и боевую эффективность системы на передовой.