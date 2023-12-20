Минобороны РФ сообщило об уничтожении замаскированных радиолокационных станций ВСУ

В ведомстве уточнили, что использовали для этого барражирующие боеприпасы "Ланцет"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Расчеты "Ланцетов" подразделений ВДВ на херсонском направлении уничтожили две замаскированные радиолокационные станции (РЛС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ, сопроводив сообщение кадрами объективного контроля.

"Подразделения воздушно-десантных войск РФ, действующие на херсонском направлении, при помощи барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили две радиолокационные станции ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что РЛС были замаскированы, однако это не помешало их обнаружить и уничтожить.

Кадры объективного контроля, имеющиеся в распоряжении ТАСС, показывают, что станции радиолокационной разведки были замаскированы в лесопосадках.