Минобороны РФ заявило об уничтожении блиндажа ВСУ на артемовском направлении

В нем укрывалось до отделения украинской пехоты, отметили в ведомстве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80 Южной группировки войск ВС РФ уничтожили на артемовском направлении наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и блиндаж, в котором укрывалось до отделения украинской пехоты. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-80 выезжают на прямую наводку и открывают огонь. В тепловизор отчетливо видно, как с расстояния около пяти километров поражаются укрепленные позиции националистов. Точным огнем прямой наводкой был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ и разрушен блиндаж, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ", - сказали в министерстве.

Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию.

В Минобороны пояснили, что танковые экипажи Южной группировки войск на артемовском направлении "работают на переднем крае" и оказывают поддержку парашютно-десантным и десантно-штурмовым подразделениям соединений ВДВ. Огонь корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, их камеры фиксируют попадания. "Танкистами практикуется стрельба как с закрытых огневых позиций по полученным координатам, так и прямой наводкой. Экипажи успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении, а также вне прямой видимости", - добавили в ведомстве.