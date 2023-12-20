Минобороны РФ сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в окрестностях Урожайного в ДНР

В ведомстве отметили, что для этого применяли расчеты кочующих 120-мм минометов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минометчики группировки "Восток" в ходе специальной военной операции уничтожили опорный пункт ВСУ в окрестностях Урожайного в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты кочующих 120-мм минометов группировки войск "Восток" прицельным огнем уничтожили опорный пункт ВСУ в районе села Урожайное на южнодонецком направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, комплексы кочующих 120-мм минометов эффективно применяют для поражения живой силы и огневых средств противника в инженерных сооружениях и на труднодоступной местности, а также оказывают огневую поддержку продвигающимся вперед штурмовым подразделениям российских войск. Дальность стрельбы орудий в зависимости от боеприпаса может достигать 7-9 км.