МО РФ сообщило об уничтожении гаубицами Д-30 замаскированных опорных пунктов ВСУ

В Министерстве обороны России отметили, что выявлять цель и корректировать огонь помогают беспилотники

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили замаскированные командные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные командные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллеристы группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду. Боевая работа чаще всего ведется 122-мм осколочно-фугасными снарядами. Также расчеты используют противотанковые кумулятивные, дымовые, осветительные снаряды.

В военном ведомстве отметили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотники. Высокая точность орудий позволяет уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления украинских войск.

"Своими поступками, своими действиями мы показываем, что своих не бросаем и выполняем честно и качественно нашу работу. У нас в артиллерии каждый расчет, каждая батарея, каждый дивизион как семья. После получения новых координат противника мы молниеносно приступаем к выполнению боевых задач", - сказал заместитель командира взвода с позывным Медведь, его цитирует Минобороны РФ.