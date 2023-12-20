Минобороны России заявило, что танкисты ВС РФ на купянском направлении уничтожили Т-64 ВСУ

В ведомстве уточнили, что работа велась с закрытых огневых позиций по координатам, полученным при помощи БЛА

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Танкисты 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ на купянском направлении уничтожили Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Танковые экипажи 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск уничтожили танк ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении. Танк Т-64 противника на данном направлении выкатывался для стрельбы прямой наводкой с главенствующей высоты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа велась с закрытых огневых позиций по координатам, полученным с помощью БЛА. Выполнив боевую задачу, экипажи танков спешно покинули огневые позиции.

"Советские танки Т-64 широко используется боевиками ВСУ на купянском направлении. Вооружение иностранного производства противник пытается беречь. Да и в такие зимы советская техника лучше ходит. По итогу, их танк отработал по нашему переднему краю несколько выстрелов. Наблюдательные посты запросили огневую поддержку", - сказал командир танка Т-80 с позывным Быстрый.

Отмечается, что экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными.