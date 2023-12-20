В ДНР бойцам отрядов "Барс" вручили награды за выполнение задач в зоне СВО

Офицеры и рядовой состав отрядов получили 7 орденов Мужества и 42 медали "За храбрость" II степени

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 50 добровольцев отрядов "Барс" награждены государственными наградами за выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Торжественная церемония вручения прошла на территории ДНР, передает корреспондент ТАСС.

"Хотел бы от лица верховного главнокомандующего, министра обороны, начальника генерального штаба поздравить вас с этими государственными наградами, поблагодарить за отвагу, мужество и героизм", - обратился к присутствующим генерал-майор Александр Туляганов.

7 орденов Мужества и 42 медали "За храбрость" II степени получили офицеры и рядовой состав отрядов.