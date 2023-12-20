Источник: Ленинградский и Московский военные округа планируют сформировать в марте

По данным собеседника агентства, Северный флот утратит статус объединенного стратегического командования с передачей в состав ЛВО 45-й армии ВВС и ПВО и армейского корпуса Береговых и сухопутных войск СФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Формирование Ленинградского и Московского военных округов (ЛВО и МВО) на базе прекращающего существование Западного военного округа (ЗВО), а также Северного флота, планируется завершить в марте 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Воссоздание Ленинградского и Московского военных округов планируется завершить в марте 2024 года, таким образом будет воссоздана структура военных округов, как это было в СССР", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, одновременно Северный флот утратит статус объединенного стратегического командования (военного округа) с передачей в состав ЛВО 45-й армии ВВС и ПВО и армейского корпуса Береговых и сухопутных войск СФ.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации, однако, согласно выписке из ЕГРЮЛ, юридическое лицо Северного флота находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц.

Впервые о планах военного ведомства создать два новых военных округа сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в декабре 2022 года. В свою очередь глава государства Владимир Путин заявил на днях, что Россия вынуждена воссоздавать ЛВО из-за вступления Финляндии в НАТО.