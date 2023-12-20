Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах работы за год

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что рабочая группа направила президенту десятый доклад, в нем предложены новые меры поддержки участников спецоперации

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) в январе представит доклад президенту России Владимиру Путину об итогах работы за год. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который возглавляет группу.

"Ровно год назад распоряжением президента создана рабочая группа по СВО. За это время по ее инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе", - написал он в Telegram-канале.

Доклад о поддержке

Группа по СВО направила Путину десятый доклад о поддержке участников операции. "Сегодня направили главе государства очередной, десятый доклад. В нем предложены новые решения: проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на прием", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания "ветераны попадают к врачам на общих условиях".

Также рабочая группа предложила уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников-участников СВО на период приостановления исполнительного производства. "До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются. Из-за этого бойцы не могут свободно распоряжаться средствами, в том числе боевыми выплатами", - написал Турчак.

Кроме того, в докладе предлагается приравнять к членам семьи военнослужащего детей, достигших 18 лет и окончивших школу на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение. "Сейчас такие дети, окончившие школу, но еще не зачисленные в вузы, остаются без положенных социальных гарантий", - уточнил глава рабочей группы.

Помимо этого, составители доклада считают необходимым установить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения. Также предложено отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования. "Сейчас по таким договорам различные организации и органы власти массово передают Народному фронту технику, необходимую для военных и гуманитарных целей", - отметил Турчак.