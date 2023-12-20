В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские войска за сутки на южнодонецком направлении нанесли огневое поражение живой силе двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 110 военных и 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизаветовка, Владимировка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих, 2 пикапа и 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", - говорится в сообщении.