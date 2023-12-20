Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

В ведомстве сообщили, что украинские войска потеряли до 70 военнослужащих

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Вербового и Работина в Запорожской области. Всего украинские войска потеряли за сутки на запорожском направлении до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14-й бригады Нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что потери противника на этом направлении за сутки составили "до 70 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 2 орудия Д-20 и гаубица Д-30".