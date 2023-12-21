"Бокс", "Басня" и "Бережок": как создавалась российская "королева пехоты" — БМП

Российские войска получили очередную партию боевых машин пехоты — БМП-3, завершающую в 2023 году. Об истории "королевы пехоты" и о ее современных образцах — в материале ТАСС

Финальную в этом году партию БМП-3 поставило предприятие "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в рамках госконтрактов на текущий год. Бронемашины доработаны по опыту применения в специальной военной операции. По словам исполнительного директора предприятия Игоря Гиске, производитель при поддержке Ростеха модернизирует производственные мощности, а также набирает дополнительных сотрудников. После отгрузки законтрактованных БМП-3 предприятие продолжит производить боевые машины согласно дополнительным обязательствам.

БМП-1: родоначальница класса

Эксперименты с созданием защищенной машины для транспортировки пехоты начались более века назад, однако бронированные гусеничные машины того времени были слишком неторопливы. Во время Второй мировой войны широкое распространение получили полугусеничные бронетранспортеры, хотя и они имели много недостатков: высокий силуэт, отсутствие защиты сверху, сложность высадки десанта.

Эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов в книге "Боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3" отмечает, что новую жизнь идея транспорта для пехоты обрела вместе с изменением концепции ведения боевых действий в 1950–1960-е годы — они предполагали широкое применение тактического ядерного оружия, что значительно повышало темпы наступательных операций. Личному составу необходимо было не отставать от танков и вести огонь не выходя из транспортных средств, защищавших их не только от пуль и осколков снарядов, но и оружия массового поражения.

Боевые машины пехоты БМП-1 © Григорий Калачьян/ ТАСС

Поэтому Главное бронетанковое управление сформировало в середине 1950-х годов как требование к новому среднему танку, так и необходимость создания новой боевой машины, на которой мотострелковые части будут действовать совместно с танками. Был объявлен конкурс, в котором принимало участие несколько конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. В результате победу одержал один из проектов, разработанный на Челябинском тракторном заводе под руководством Павла Исакова. Изначально он носил название "объект 765", но на вооружение в 1966 году будет принят как БМП (название БМП-1 машина получит позднее, когда выйдет уже второе ее поколение). Для развертывания крупносерийного производства нового изделия в качестве основной площадки был выбран Курганский машиностроительный завод.

Боевая масса гусеничной машины составила 13 т, броня защищала от попадания 20-миллиметровых снарядов в лобовую проекцию, пуль всех видов стрелкового оружия и осколков снарядов — в остальные участки корпуса. Экипаж составлял три человека. В задней части располагалось десантное отделение на восемь мотострелков. БМП-1 могла разгоняться до 65 км/ч на шоссе и плавать со скоростью 7 км/ч.

Бронированная красотка "На заре моей лейтенантской юности среди военных ходила байка о том, что якобы БМП-1 была разработана женщиной, — рассказывает Сергей Суворов в своей книге. — Вроде как она проектировала какой-то вездеход для нефтяников Сибири и геологов, проект этот стал известен военным и его (вместе с конструктором) забрали под БМП". Эксперт добавляет, что достоверности легенде придавали необычные изящные формы новой машины — многие верили, что такой красивый приземистый силуэт могла создать лишь представительница прекрасного пола. В беседе с ТАСС Суворов поделился мнением, что под руководством Исакова могли трудиться конструкторы-женщины, которые действительно внесли свой вклад в создание бронемашины. Показать ещё

"Главным калибром" боевой машины пехоты стала 73-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А28 "Гром", которая могла вести огонь выстрелами с кумулятивной боевой частью (позднее появились осколочные снаряды). Ручное заряжание облегчалось механизированным конвейером, что позволяло достичь скорострельности 8 выстрелов в минуту. С пушкой был спарен пулемет 7,62 мм. Для борьбы с вражеской бронетехникой использовался противотанковый комплекс 9К14 "Малютка" с управляемой ракетой, пусковая установка которой находилась над орудием. "Малютка" пробивала 400 мм гомогенной брони, надежно поражая любой танк того времени на дистанции до 3 км.

Суворов отметил, что компоновка новой бронемашины стала классической для конструкторов всех стран, а БМП-1 явилась родоначальницей нового класса боевых машин во всем мире. Первые подобные машины появятся в странах НАТО только спустя десятилетие.

БМП-2 и БМП-3: все мощнее

Еще в ходе принятия на вооружение БМП-1 поменялись взгляды на перспективы бронемашины. И Советский Союз, и страны НАТО начали отходить от концепции широкого применения ядерного оружия в ходе гипотетических конфликтов, поэтому боевой машине пехоты требовались новые возможности.

Боевая машина пехоты БМП-2 © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В начале 1970-х годов был объявлен конкурс на модернизацию БМП-1. Тема получила шифр "Бокс". Основным отличием обновленной БМП-2 стала автоматическая нарезная пушка 2А42 калибром 30 мм с селективным питанием: она может вести огонь как бронебойными боеприпасами, так и осколочно-фугасными снарядами, более эффективными против пехоты. Пушка способна поднимать ствол на угол до 75 градусов, что позволяет поражать цели в горных районах, в условиях городской застройки (пушка БМП-1 поднималась лишь на 30 градусов). К тому же 2А42 получила стабилизацию в двух плоскостях (впервые в мире на машинах такого типа) и могла успешно поражать цели во время движения машины. Также БМП-2 обзавелась противотанковым ракетным комплексом нового поколения, а рабочее место командира было перенесено в увеличенную башню, где он получил улучшенный обзор и возможность ведения стрельбы из пушки. Машина получилась тяжелее предыдущей, поэтому для повышения ее плавучести по бокам добавили пенозаполненные крылья-поплавки.

Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок" © Виктор Бодров/ ТАСС

В ходе работ с шифром "Бережок" по модернизации БМП-2 машина получила усовершенствованный комплекс управления огнем, усиленный комплекс вооружения. 30-миллиметровая пушка унифицированного боевого модуля дополнена 30-миллиметровым автоматическим гранатометом и четырьмя пусковыми установками современного противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

В 1987 году на вооружение была принята боевая машина пехоты третьего поколения — БМП-3. Ее разработало Специальное конструкторское бюро машиностроения под руководством главного конструктора Александра Благонравова в результате опытно-конструкторских работ под шифром "Басня". Новинка получила сразу два орудия: 100-миллиметровую пушку, способную стрелять как осколочно-фугасными снарядами, так и управляемой ракетой, и автоматическую пушку калибром 30 мм. Имеются и три пулемета калибром 7,62 мм. Огневая мощь БМП-3 и сегодня выше, чем у любых зарубежных аналогов. Корпус и башня машины — из алюминиевой брони, защищающей ее от 30-миллиметровых снарядов в лобовой проекции и пуль 12,7 мм на остальных участках.

Боевая машина пехоты БМП-3 © Эрик Романенко/ ТАСС

Ближневосточный бестселлер В начале 1990-х годов БМП-3 заинтересовалось Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов. После переговоров были в кратчайшие сроки подготовлены четыре образца бронемашины для участия в сравнительных испытаниях. Их соперниками стали американская БМП Bradley и британская Warrior. После пробега по пустыне в условиях песчаной бури подтвердились высокие ходовые качества отечественных машин. Затем последовали стрельбы, результаты которых окончательно убедили военное руководство ОАЭ в превосходстве БМП-3 над конкурентами. В 1992 году первые БМП-3 с некоторыми доработками начали поступать заказчику. Сегодня они являются основными боевыми машинами пехоты Вооруженных сил Эмиратов, их парк насчитывает около 1 тыс. единиц. В армии ОАЭ БМП-3 считают самой надежной боевой машиной. Показать ещё

Ветеран боевых действий

"Наши БМП отлично зарекомендовали себя практически во всех конфликтах, в которых принимали участие, — рассказал ТАСС Сергей Суворов. — Исходя из опыта их применения <...> они совершенствовались".

Первое широкомасштабное применение БМП-1 состоялось в арабо-израильских конфликтах 1973 и 1982 годов. Там машина показала свои достоинства, которым в полной мере раскрыться не дало слабое знание матчасти экипажами. Наиболее массовое применение машин первого поколения пришлось на период войны в Афганистане. Там выявились недостаточное бронирование БМП-1 и малый угол подъема ствола пушки, что было учтено при проектировании БМП-2. "В целом большинство боевых потерь БМП-1 во всех без исключения боевых эпизодах связано прежде всего с неграмотным их использованием", — отмечает Суворов в своей книге.

Машины второго поколения начали поступать в Афганистан в 1982 году. Их скорострельные автоматические пушки часто играли решающую роль в отражении атак противника из горных засад — душманы быстро отступали, понеся значительные потери за минимальное время. В ходе вторжения коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году БМП-2 удавалось уничтожить даже танки М1А2 Abrams. 30-миллиметровые бронебойные снаряды пробивали кормовую броню танков, вызывали пожар в двигательном отсеке, после чего тяжелая машина выгорала.

"Они (российские БМП — прим. ТАСС) и сейчас себя хорошо показывают в зоне СВО, — поделился мнением Сергей Суворов в беседе с ТАСС. — Ведь если разобраться, все импортные БМП из ФРГ, Швеции и США так и не смогли показать какие-то результаты: все, которые доехали до поля боя, по сути, встали и были поражены. Что, собственно, лишний раз показало правильность выбранных нашими конструкторами направлений развития БТВТ (бронетанкового вооружения и техники — прим. ТАСС)".

Нет пределов совершенству

По опыту применения в специальной военной операции российские боевые машины пехоты непрерывно модернизируются. Так, исполнительный директор ПАО "Курганмашзавод" Петр Тюков в интервью ТАСС рассказал, что принято решение устанавливать на БМП-3 дополнительные экраны и решетки. Также он сообщил, что прорабатывается вопрос установки на боевые машины пехоты комплексов активной защиты — систем, способных уничтожать подлетающие к бронемашине боеприпасы.

Боевые машины пехоты БМП-3 © Эрик Романенко/ ТАСС

Бронетехника Курганмашзавода давно зарекомендовала себя в самых различных условиях применения, в том числе в ходе военных операций. К БМП-3 у военных нареканий нет. Отзывы очень хорошие. Они подтверждают, что наша "тройка" — самая современная машина в своем классе Петр Тюков исполнительный директор ПАО "Курганмашзавод"

На форуме "Армия-2022" была представлена роботизированная БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина может выполнять боевые задачи без экипажа, что и было продемонстрировано в ходе динамического показа — БМП-робот с дистанционным управлением передвигалась и вела стрельбу.

Сергей Суворов считает, что дальнейшим направлением развития бронемашин этого класса станет повышение огневой мощи, защищенности, подвижности, командной управляемости. Эксперт предполагает, что новые БМП будут оснащаться средствами радиоэлектронного противодействия ударным беспилотным летательным аппаратам, ставшим серьезной угрозой на современном поле боя.

Виктор Бодров

Использовались материалы книги С.В. Суворова "Боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2 и БМП-3"