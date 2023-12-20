Замминистра обороны Горемыкин представил новых членов общественного совета при МО РФ

Начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ также рассказал, что в 2024 году ведомство намерено повышать эффективность взаимодействия органов государственной власти и общественных организаций по вопросам обеспечения спецоперации, реабилитации военных и добровольцев, социальной поддержки участников боевых действий и членов их семей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор Горемыкин в ходе пленарного заседания общественного совета при Минобороны представил его новых членов, сообщили в военном ведомстве.

"В ходе заседания заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин представил новых членов общественного совета, включая митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, директора Института здоровья Республики Татарстан Искандара Валитова, публициста Международного информационного агентства "Россия сегодня", председателя президиума коллегии адвокатов Александра Грибакова и колумниста Международного информационного агентства "Россия сегодня" Тимофея Сергейцева", - сообщили там.

Горемыкин также рассказал, что в 2024 году ведомство намерено повышать эффективность взаимодействия органов государственной власти и общественных организаций по вопросам обеспечения спецоперации, реабилитации военных и добровольцев, социальной поддержки участников боевых действий и членов их семей.