МО РФ сообщило об уничтожении мастерской в Идлибе, где боевики собирали беспилотники

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить сообщил, что также ликвидировали склад с комплектующими для их производства

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили склад и мастерскую в сирийском Идлибе, в которой боевики собирали беспилотники. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"19 декабря ВКС России нанесен авиационный удар по объектам незаконных вооруженных формирований, находящимся в районе населенного пункта Эль-Кнайтра провинции Идлиб. В результате удара уничтожены мастерская по сборке беспилотных летательных аппаратов и склад с комплектующими для их производства", - сказал он.

Кроме того, отметил замруководителя центра, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксированы шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): три в провинции Латакия и три в провинции Алеппо.

Как добавил Кулить, в результате снайперского огня боевиков по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо ранен один военнослужащий.