"Севмаш" сообщил о намерении передать ВМФ РФ три ракетоносца класса "Борей-А"

Генеральный директор предприятия Михаил Будниченко также отметил, что на верфи одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Три стратегических ракетоносца класса "Борей-А" в ближайшие годы будут переданы Военно-морскому флоту (ВМФ) России. На верфи одновременно строятся пять атомоходов класса "Ясень-М". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.

"В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения со стапелей предприятия должны быть спущены на воду и переданы ВМФ еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А", - сказал Будниченко.

Глава предприятия отметил, что на верфи одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск".

"Задачи по линии государственного оборонного заказа выполнены. На стапелях ведется строительство двух группировок атомных подводных крейсеров проектов "Ясень-М" и "Борей-А", - добавил Будниченко.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.