Глава "Севмаша" сообщил, что "Князь Пожарский" сойдет со стапелей по графику

Это пятая атомная подлодка, которая строится по модернизированному проекту 955А "Борей-А"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стапельный период строительства атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" будет завершен в соответствии с графиком строительства. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Северного машиностроительного предприятия ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.

"Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" проходит стапельный период. Он будет завершен в соответствии с утвержденными Министерством обороны РФ сроками", - сказал Будниченко.

"Князь Пожарский" - пятая атомная подлодка, строящаяся по модернизированному проекту 955А "Борей-А". Закладка корабля состоялась 23 декабря 2016 года. Корабли этого проекта несут по 16 баллистических ракет "Булава". Также "Борей-А" получил шесть торпедных аппаратов.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.