МО РФ сообщило об уничтожении Западной группировкой взводного опорного пункта ВСУ

Для этого экипажи танков выехали на позиции, с которых можно работать прямой наводкой, добавили в ведомстве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Экипажи танков и штурмовые подразделения Западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили взводный опорный пункт ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции после разведки местности с использованием беспилотных летательных аппаратов был вскрыт взводный опорный пункт с личным составом ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на командный пункт. В ходе выполнения боевой задачи военнослужащие бронегруппы и штурмового подразделения уничтожили замаскированный взводный опорный пункт и личный состав противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого экипажи танков выехали на позиции, с которых можно работать прямой наводкой. После чего на опорник высадились штурмовики, которые выбили противника с его позиций. Отмечается, что подобная боевая работа ведется на купянском направлении в ежедневном режиме.

"Выехали на передок, отработали, расстояние до противника было около 150 метров. После чего был совершен штурм в составе двух танков и БТР с десантом. Заехали непосредственно в эпицентр для высадки десанта и их прикрытия огнем", - сказал командир бронегруппы с позывным Бизон, его цитирует военное ведомство.