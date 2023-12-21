Крейсер "Адмирал Нахимов" получит высокоточное оружие большой дальности

Атомный корабль в ходе модернизации также оснастят современными комплексами противовоздушной обороны, сообщил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М "Орлан" "Адмирал Нахимов" в результате модернизации на Северном машиностроительном предприятии ("Севмаш", входит в Объединенную судостроительную корпорацию) получит высокоточное оружие большой дальности и современные комплексы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"После модернизации крейсер будет вооружен высокоточным оружием большой дальности. Защита корабля будет обеспечиваться современными комплексами ПВО и противолодочным вооружением", - сказал Будниченко.

По его словам, ремонт и модернизация атомного корабля ведутся в соответствии с графиком, выполнен большой объем работ. Сразу после завершения всех технологических операций у причальной стенки "Адмирал Нахимов" будет выведен на испытания в море.

Крейсер находится в ремонте на "Севмаше" с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года имел название "Калинин". Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года вошел в боевой состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года стал называться "Адмирал Нахимов".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.