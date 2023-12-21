Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов ПТРК "Метис-М1"

Комплекс предназначен для поражения танков, движущихся со скоростью до 60 км/ч, а также других бронированных целей и живой силы противника

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Применение противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Метис-М1" группировкой войск "Восток" в боях в окрестностях Угледара позволяет обеспечить на передовой многокомпонентную систему противотанковой обороны, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты переносного противотанкового ракетного комплекса "Метис-М1" противотанковых подразделений группировки войск "Восток" эффективно поражают живую силу и бронированную технику ВСУ в окрестностях Угледара. Наличие таких комплексов позволяет создать на передовой многокомпонентную систему противотанковой обороны, отличающуюся повышенной гибкостью применения", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что ракета "Метиса" имеет усиленную тандемную боевую часть, которая обеспечивает ей пробиваемость не менее 900-950 мм. По огневой мощи такой боеприпас сравним с артиллерийским снарядом крупного калибра.

Как отметил оператор комплекса с позывным Лекс, "Метис" применяют также для поражения "живой силы противника". "Быстро отработали и ушли. Мы меняем позицию, чтобы по нам не попал противник - может ударить артиллерия, АГС [автоматический гранатомет станковый]", - добавил оператор с позывным "Муха".

ПТРК "Метис-М1" предназначен для поражения визуально видимых неподвижных и движущихся со скоростью до 60 км/ч танков и других бронированных целей, оснащенных динамической защитой. Кроме того, из него можно поражать фортификационные сооружения, живую силу противника на расстоянии до 2 км.