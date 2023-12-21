МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 180 человек на краснолиманском направлении

Во время контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 20 артиллерийских расчетов украинских войск, добавил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на краснолиманском направлении до 180 человек под огнем со стороны российской группировки войск "Центр". Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции на краснолиманском направлении. В районе Торского участка и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений мотострелкового полка при поддержке артиллерийских расчетов нанесено поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 180 военнослужащих", - сообщил он.

Кроме того, по данным Савчука, во время контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 20 артиллерийских расчетов украинских войск.